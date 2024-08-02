中職》回一軍首戰就開轟還拿MVP 陳子豪：二軍真的太熱了

陳子豪回一軍首戰就開轟還拿下單場MVP 。（記者廖振輝攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕陳子豪手傷痊癒重回一軍的首戰，就以2安打4打點助中信兄弟以6：5險勝富邦悍將，毫無意外獲選單場MVP，他表示，從二軍回來一軍都打得特別好，因為二軍比賽真的太熱了。

陳子豪5局下擊出2分打點安打，助兄弟以4：0拉開領先，7局下轟出關鍵2分彈，助兄弟以6：5拿回領先，他表示，前2打席揮棒有點慢，跟不上投手的球速，5局下第3打席決定早點出棒，7局下第4打席以為會旋出界外，看一壘審舉手勢才知道打到標竿。

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陳子豪指出，一軍在晚上比賽，感覺球特別快，連變化球都很快，從二軍回來一軍都打得特別好，雖然應該是剛好的結果論，但是二軍的比賽真的太熱了，比賽時間正好是太陽最熱的時候，「二軍選手真的很辛苦，大家都很想上一軍，雖然很熱還是很積極在備戰與訓練。」

陳子豪賽後站上頒獎台前，有點抓不到出場的節奏，他說，因為剛回來一軍，怕太早走上去，還沒喊到他的名字，應該多拿幾次就會習慣，「去年打得不好，很少有機會拿MVP，今年運氣比較好，在主場常常有表現。」

中信兄弟陳子豪敲出逆轉2分砲。（記者廖振輝攝）

中信兄弟陳子豪敲出逆轉2分砲。（記者廖振輝攝）

中信兄弟陳子豪敲出逆轉2分砲。（記者廖振輝攝）

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