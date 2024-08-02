巴黎前線》林郁婷再陷性別爭議風波 教練曾自強不捨愛徒

「台灣拳后」林郁婷（紅衣）。 （特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「台灣拳后」林郁婷今天在女子57公斤級16強戰以5：0輕取烏茲別克女將圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），挺進8強。 即便賽前面臨外媒再度拿出性別爭議問題來炒作，她的心態也不受影響，全心專注在賽場上。

林郁婷在去年世錦賽因性別生化指數異常，被取消獎牌，事後她再次進行檢測，證明一切是子虛烏有的指控，當時她強調，謠言止於智者，同時她也在杭州亞運奪金，一吐怨氣。 不過，類似事件在這次巴黎奧運出賽前夕又被外媒「冷飯熱炒」，前拳王麥格根、知名作家JK羅琳接連出聲攻擊，引發關注，

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林郁婷不受外界紛擾影響，首戰穩穩以5：0奪勝，她的教練曾自強表示，林郁婷的表現沒有受到心理的影響，「針對這話題已討論很多次，今天沒有太大想法，就是盡力拿下奧運首勝，學習李洋、齊麟的精神，持續邁進。」

再度被性別爭議所擾，曾自強坦言，為林郁婷感到不捨，「已經不是用心疼來講這件事，怎麼會一直要面對這些，難道不能專注在專項運動表現上？但我現在不能表現出心疼她，只能說很不捨，不想給她情緒壓力。」

「台灣拳后」林郁婷（紅衣）。 （特派記者陳志曲攝）

「台灣拳后」林郁婷（紅衣）。 （特派記者陳志曲攝）

「台灣拳后」林郁婷（紅衣）。 （特派記者陳志曲攝）

「台灣拳后」林郁婷（紅衣）。 （特派記者陳志曲攝）

林郁婷的教練曾自強（右）提醒她注意事項。（特派記者陳志曲攝）





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