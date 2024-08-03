巴黎奧運》差點大場面！東奧銀牌國手做違反柔道精神行為 遭IJF祭出重懲

法國地主名將里內（左）被對手刻意弄倒。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運柔道男子100公斤以上量級賽事8強賽，法國地主名將里內（Teddy Riner）今天與喬治亞好手圖希什維利（Guram Tushishvili）之戰，里內以一本勝晉級四強。但圖希什維利疑似不滿里內的動作，竟刻意把對手推倒、甚至做出賞巴掌的動作，當場被裁判以違反柔道精神的行為，直接取消比賽資格。

現年35歲的里內是2012年倫敦奧運、2016年里約奧運的柔道男子100公斤以上級金牌得主，上屆東京奧運則是摘銅。里內也是東奧柔道混合團體金牌。

請繼續往下閱讀...

里內在8強賽面對東奧銀牌得主的圖希什維利，比賽第3分鐘29秒時，里內施展「谷落」達成一本勝，但這時躺在地上的圖希什維利突然用腳把對手頂高後弄倒，還輕輕掌摑對手，接著里內起身時撞到圖希什維利的腳，讓這位喬治亞好手再度用身體把里內推倒，立即被裁判制止。裁判最後就以違反柔道精神的行為，直接取消圖希什維利的比賽資格。

法國地主名將里內（左）被對手刻意推倒。（路透）

國際柔道總會（IJF）也宣布，圖希什維利在面對里內的比賽中，他的行為違反柔道精神，將立即召集一個紀律委員會來調查這起事件。

圖希什維利將被禁止參加奧運個人賽、敗部復活賽，也遭禁止參加8月3日舉行的柔道混合團體賽。圖希什維利也被禁賽參加任何國際柔道比賽，直到國際柔道總會紀律委員會開會做出最後的決定。

里內最後一路殺進決賽，他在金牌戰中打敗南韓23歲好手金民宗，讓里內收下生涯第3座柔道男子100公斤以上量級的奧運金牌。

法國地主名將里內（左）被圖希什維利（左）刻意推倒。（路透）

法國地主名將里內（藍衣）被對手刻意推倒。（路透）



法國地主名將里內摘金。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法