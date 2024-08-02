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奧運高球》潘政琮排名暴衝升到並列第5 第1也是半個「台灣人」

2024/08/02 23:23

潘政琮。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕潘政琮今天在巴黎奧運男子高球第二回合，前9洞打完就吞下3柏忌，不過後9洞倒吃甘蔗，以65桿、總桿134桿作收，衝入領先集團，保有爭取獎牌的機會。

潘政琮上屆勇奪台灣史上首面奧運高球獎牌，當時演出超狂的大逆轉，本屆再代表台灣參賽，小潘昨在第一回合繳出1老鷹、3小鳥、3柏忌，以低於標準桿2桿的69桿繳卡，排名暫居並列21。

潘政琮今天在2、8、9洞都吞柏忌，原本以為大勢已去，小潘轉場後9洞開始發威，在10、13、17洞都拿下博蒂，14洞更是成功獵鷹，排名也是往上衝。另外，俞俊安在首輪表現起伏較大，僅繳出73桿，不過今日表現有回穩以69桿，總桿142桿，暫居並列43名。

第一輪打完領先的日本名將松山英樹，第二輪揮出68桿，兩回合總桿131桿和美國的蕭佛利（Xander Schauffele）、英國的福利特伍德（Tommy Fleetwood）並列領先。值得一提的是，蕭佛利是今年大滿貫PGA錦標賽、英國公開賽冠軍得主，他是半個「台灣人」，媽媽來自台灣，中文名字取叫陳山大。

蕭佛利。（美聯社）

松山英樹。（歐新社）

福利特伍德。（美聯社）

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