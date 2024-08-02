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奧運網球》波蘭第一人！紅土女王史薇泰克擦乾淚水打下銅牌

2024/08/02 23:23

波蘭球后史薇泰克。（美聯社）

〔記者梁偉銘／ 綜合報導〕無緣巴黎奧運網球金牌戰的「紅土女王」，隔天擦乾眼淚再出發，當今球后史薇泰克（Iga Swiatek）女單銅牌戰重現壓倒性優勢，6：2、6：1輕取斯洛伐克黑馬施米德洛娃（Anna Karolina Schmiedlova），贏得波蘭史上首面獎牌。

23歲的史薇泰克重振旗鼓，只花59分鐘速戰速決，強勢擊敗WTA女單世界排名67的施米德洛娃，為自己和祖國打下第一面奧運網球銅牌，至少不致空手而歸。本屆五環盛會重返羅蘭加洛斯紅土，生涯5座大滿貫冠軍有4座來自法國公開賽的史薇泰克，原本是奪金大熱門，但頭號種子4強意外落馬，爆冷輸給「中國一姊」鄭欽文，這是她自2021年以來首次在法網球場失利，賽後崩潰爆哭，甚至拒絕與主審握手。

史薇泰克的父親托馬斯（Tomasz Swiatek）為前奧運划船國手，上屆東京次輪止步的她，非常期待生涯第2度奧運出擊，能替老爸而戰。如同賽前受訪所說：「在巴黎贏得任何獎牌都是美夢想成真。」如今化悲傷為力量拿到銅牌安慰獎，雖然多少仍帶有遺憾，足讓球后小史重燃企圖心，4年後洛杉磯再接再厲挑戰金牌。

波蘭球后史薇泰克。（美聯社）

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