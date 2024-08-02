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體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

巴黎奧運》外媒爭相採訪林郁婷 教練曾自強透露她不受訪原因

2024/08/02 23:37

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「台灣拳后」林郁婷今天在女子57公斤級16強戰以5：0輕取烏茲別克女將圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），挺進8強。賽前因捲入性別爭議風波，今天林郁婷出賽，大批外國媒體抵達現場希望能採訪，但她的教練曾自強希望她能不受打擾，因此未接受訪問，直接離場。

林郁婷在去年世錦賽奪下銅牌，但因「生理數值異常」被取消獎牌，事後她拿出檢測數據證明，也在杭州亞運奪下金牌，證明自己。不過，今年她在巴黎奧運出賽前，相關話題又被拿出來炒作，令她無端遭受攻擊，今天她迎來巴黎奧運首戰，吸引大批外國媒體在混合採訪區守候。

不過，林郁婷當下並未接受訪問，曾自強捍衛愛徒，希望她不受打擾，「我們尊重每個人的言論，但這就是奧運會，我們被通知來參加，不是自願來參賽，也一直被外媒問相同問題，我也不知道怎麼回答，不讓她走混採區是因為太多人，可能讓她有點嚇到。」

曾自強提到，林郁婷已經關閉社群媒體，希望專心備戰，「大家都很關心她，希望她好好享受比賽，要比賽就難免有壓力了，加上這些亂七八糟的新聞，也令她有點不知所措。」

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）。（特派記者陳志曲攝）

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）。（特派記者陳志曲攝）

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