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體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

巴黎前線》金牌戰要和中國組合爭金 麟洋配謹慎應戰

2024/08/03 00:35

台灣羽球雙打組合李洋/王齊麟。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟今在巴黎奧運男雙4強戰，逆轉丹麥阿斯特魯普／拉斯姆森，連兩屆殺進金牌戰，有望成為史上首對在奧運完成2連霸的男雙組合。金牌戰要碰上世界第1的中國梁偉鏗／王昶，麟洋配直言，要先把自己該做的做好，不去多想過去對戰。

李洋／王齊麟今天4強賽戰勝丹麥組合，連兩屆殺進金牌戰，將和中國世界第1的梁偉鏗／王昶爭金，雙方人馬過去兩度交手，拿下2勝2負，實力相當。

對於金牌戰的準備，王齊麟表示，明天先好好休息，一樣希望可以保持衝勁，然後衝擊他們，另外也要失誤降低，希望把自己最好的一面發揮出來，「當然是想拿牌，但還是希望把自己先做好，拿出最好的那一面。」

李洋坦言，闖進金牌戰已超過預期了，「原本大家應該沒有設定我們可以奪牌吧！應該沒有人想過這件事情，包含我們自己，我都覺得很難，畢竟我們的狀況真的很起伏。」

麟洋配直言，希望可以為台灣再多拿下一面金牌，「我們希望把場上的內容打好一點，在比賽中希望不要去想太多，然後把最好的一面、把我們的精神展現給大家。」

對於下一戰對手，王齊麟坦言，沒有想太多，「不管是誰來，就是做好我們自己該做的，說實在的，他們真的非常不好打，一直去想對戰、勝敗，只會給自己帶來更大的壓力，那還不如把自己準備好，然後先降低失誤，想辦法去跟他們抗衡。」

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