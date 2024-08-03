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體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

巴黎前線》激戰3局敗給印度年輕好手 周天成止步8強平最佳成績

2024/08/03 00:59

台灣羽球選手周天成。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣一哥周天成今天在巴黎奧運男單8強戰，以21：19、15：21、12：21不敵印度22歲好手森（Lakshya Sen） ，連續3屆奧運止步8強。

世界排名11的周天成在2016里約奧運、2020東京奧運闖進男單8強，這次從小組賽奪2連勝出線後，首戰輕取日本一哥奈良岡功大，取得對戰4連勝，也一舉摘下8強門票，追平最佳成績。

周天成在8強戰碰上年僅22歲印度年輕好手森，小天對他取得3勝1負優勢。今天開賽戰況一度膠著，但小天打得相當有耐心，運用多變手法調動對手，順利取得領先，但森很快反擊，戰成15：15平手，還一度超車。

不過，關鍵時刻小天展現經驗值，連續調動對手後，找到進攻機會都能把握，並以21：19拔得頭籌。進入第2局，印度小將連續得分打得相當強勢，但小天迅速回擊，得分後也激動振臂怒吼，可惜被對手超車後無力扭轉頹勢，以15：21讓出。

進入決勝局，周天成一度以8：13落後，隨後一次突襲後場成功，加上打在邊線上的殺球，讓小天稍稍止血，可惜最後氣力放盡，以12：21敗下陣來。

台灣羽球選手周天成。（特派記者陳志曲攝）

台灣羽球選手周天成。（特派記者陳志曲攝）

台灣羽球選手周天成。（特派記者陳志曲攝）

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