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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運男籃》加拿大3連勝讓澳洲也晉8強 世界第2的西班牙遭到淘汰

2024/08/03 02:23

西班牙遭到淘汰。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運男籃小組賽A組，加拿大靠「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天砍下20分，巴瑞特（RJ Barrett）也拿16分，幫助加拿大以88比85險勝西班牙。加拿大在小組賽以3戰全勝之姿晉級複賽。

此戰雙方互咬分數，第四節剩下3分24秒時，加拿大還有7分領先，西班牙這時打出一波7比2攻勢，追至2分差。巴瑞特在剩下39秒時投進關鍵三分，加上SGA關鍵4罰3中，雖然西班牙柳利（Sergio Llull）也投進一顆三分，加拿大仍收下勝利；西班牙全場5人得分上雙，以Darío Brizuela拿17分最佳，柳利貢獻13分。

吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

另一場A組賽事，希臘「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場得到20分、7籃板、6助攻、2抄截的表現，幫助希臘以77比71擊敗澳洲。

A組的澳洲、西班牙、希臘都是1勝2敗，但比較淨勝分，澳洲取得小組第2晉級8強複賽，希臘則排小組第3，需視B組與C組打完剩餘賽事結果才能決定是否能晉級。世界男籃排名第2的西班牙排小組第4，確定無緣8強複賽。

這場也是西班牙39歲傳奇後衛費南德茲（Rudy Fernandez）效力國家隊的最後一役，他生涯為國家隊打拚24年，預計今年退休。

西班牙遭到淘汰。（歐新社）

西班牙39歲傳奇後衛費南德茲。（法新社）

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