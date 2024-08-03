巴黎前線》連3屆奧運8強止步 周天成哽咽：很遺憾

台灣羽球選手周天成（左）在巴黎奧運羽球男子賽事止步八強。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣羽球一哥周天成今在巴黎奧運男單8強戰苦戰3局遭印度22歲小將森（Lakshya Sen）逆轉，無緣4強，一向正面的他也難掩失落地表示，還是沒有達成目標，要再加油。

周天成生涯第3度叩關奧運，過去兩屆都在8強止步。今年他從小組賽突圍，前役拍下日本一哥奈良岡功大，順利闖進8強，也追平生涯最佳成績。

請繼續往下閱讀...

今天碰上印度好手森，小天對他取得3勝1負的對戰優勢，只是今天雖拿下首局，在第2、3局卻陷入苦戰，無緣逆轉頹勢。小天說：「我覺得我們都表現得很好，後面他速度比較快，比較能在網前找到機會，讓我正手一直被壓，也沒能找到應對方式，但不管怎樣都告訴自己，盡力抓好每一分，即便很艱難還是要盡力去做。」

34歲的周天成抗癌成功後，再度回到賽場，無奈又在8強提前劃下句點，起初在受訪時還能冷靜應對，但談到感慨處仍忍不住哽咽，「可以站上奧運場，這是所有台灣男單的一個夢想、目標，我很想要幫大家拿獎，所以就是很遺憾。」

周天成在比賽時，物理治療師高敏珊都坐在後方為他加油打氣，成為最大後盾，小天表示，「非常感謝她，不管什麼事都照顧我，場上、場下最累的是她，無時無刻成為我最好的後盾，她真的辛苦了。」

台灣羽球選手周天成（左）在巴黎奧運羽球男子賽事止步八強，物理治療師高敏珊（右）在一旁安慰他。（特派記者陳志曲攝）

台灣羽球選手周天成在巴黎奧運羽球男子賽事止步八強。（特派記者陳志曲攝）

台灣羽球選手周天成在巴黎奧運羽球男子賽事止步八強。（特派記者陳志曲攝）

台灣羽球選手周天成在巴黎奧運羽球男子賽事止步八強。（特派記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法