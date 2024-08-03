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奧運網球》最老對決最小！喬科維奇、艾卡拉茲爭首面金牌

2024/08/03 07:07

喬科維奇與艾卡拉茲將在金牌戰碰頭。（資料照）

〔記者梁偉銘／ 綜合報導〕自1988年網球重返首爾奧運以來，本屆男單金牌戰未演先轟動，週日將由決賽最老的喬科維奇（Novak Djokovic）強碰最年輕的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），老少兩大種子也重演3週前溫布頓錦標賽的爭冠好戲。

37歲的喬科維奇寶刀未老， 5度參戰總算首次問鼎金牌，成為近代奧運男單決賽年紀最大的老將。巧的是，這位職業生涯輝煌的塞爾維亞頭號種子，過往五環殿堂3度4強止步，贏他的對手最後都順勢鍍金，包括2008年北京的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、2012年倫敦奧運的英國地主穆雷（Andy Murray），還有上屆東京奧運的德國好手茲維瑞夫（Alexander Zverev）。

本屆奧運回到法國公開賽的羅蘭加洛斯舉行，年僅21歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）來勢洶洶，奧運處女秀強勢挺進男單金牌戰，西班牙第2種子也締造近36年來最年輕紀錄。他過往對戰傳奇前輩喬科維奇6回，包括上月溫布頓錦標賽爭冠出線，戰績3勝3負平分秋色，持續展現「三巨頭」接班人實力。

艾卡拉茲兩個月前首度紅土大滿貫封王，如今又在此連戰皆捷，只差最後一勝，就跟上2008年同胞前輩「蠻牛 」納達爾（Rafael Nadal）腳步，榮膺網壇第二位同一賽季包辦奧運金牌、法網和溫網雙料大滿貫冠軍的男人。

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