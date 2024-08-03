奧運網球》喬科維奇生涯金滿貫聽牌 頂住膝傷再挫穆塞蒂

喬科維奇。（路透）

〔記者梁偉銘／ 綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）膝傷無礙，6：4、6：2再挫義大利11種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti），5連勝、1盤未失勇闖巴黎奧運網球男單決賽，這也是37歲的塞爾維亞頭號種子，職業生涯首度問鼎五環殿堂金牌，「生涯金滿貫」就差最後一步。

「我在這項運動取得許多偉大成就，但從未進入奧運決賽，所以非常興奮。」熱愛祖國的喬科維奇如釋重負地，獲勝當下倒在紅土上，並強調：「我等待這一刻已經近20年了，希望給塞爾維亞人民，以及世界各地球迷和帶來歡樂。」坐擁大滿貫24冠的喬帥，5度角逐奧運僅2008年北京男單得銅，如今首度突破，壓軸勁敵正是21歲的西班牙第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

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這位老將迫不及待雪恥，並成為網壇史上第5位完成「生涯金滿貫」的傳奇，即集滿四大滿貫與奧運金牌，不讓葛拉夫（Stefanie Graf）、阿格西（Andre Agassi）、納達爾（Rafael Nadal）、小威廉絲（Serena Williams）等巨星專美於前 。

本屆奧運重返法國公開賽的羅蘭加洛斯紅土，6月法網受傷才動過關節鏡手術的喬科維奇，又在花都戴著灰色護膝一路過關斬將，儘管8強賽右膝驚傳傷情，前球王準決賽表現依舊強勢，即使一度為了發球時間與主審起爭執，甚至飆髒話而被警告，還引來球迷噓聲，見慣風浪的喬帥照樣贏球，也把22歲的穆塞蒂打入銅牌戰。

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