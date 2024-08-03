晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

網球》吳芳嫺爆冷再挫種子勁敵 華盛頓女雙首度爭冠

2024/08/03 06:57

吳芳嫺。（資料照）

〔記者梁偉銘／ 綜合報導〕吳芳嫺與中國蔣欣玗首度搭檔，本週就在華盛頓網賽過關斬將，6：4 、7：6（7：5）爆冷扳倒第4種子日本加藤未唯／印尼蘇提亞迪（Aldila Sutjiadi），3連勝挺進冠軍戰。

這項WTA500等級北美硬地職業賽事，正在美國首都進行。吳芳嫺／蔣欣玗初登場就淘汰第2種子墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）／俄國潘諾娃（Alexandra Panova），緊接著又力退俄國人馬伯塔波娃（Anastasia Potapova）／斯基可娃（Yana Sizikova），足令兩人士氣大振。

4強面對「日印聯軍」，吳芳嫺組合歷經開賽2度互破拉鋸，關鍵第10局她們掌握盤末機會，再度突破搶下首盤。次盤吳芳嫺組合展現韌性，聯手克服第7局發球失守劣勢，不但頂住壓力化解2個盤末點，更回破把戰線逼入搶7，最終她們從1：1連下4分拉開差距，第3個賽末點直落2關門。

25歲的吳芳嫺，即將問鼎職業生涯首座WTA500等級大賽冠軍，壓軸對手則為美國地主頭號種子穆罕默德（Asia Muhammad）／湯森（Taylor Townsend），她與搭檔期許再爆冷門順勢攻頂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。