網球》吳芳嫺爆冷再挫種子勁敵 華盛頓女雙首度爭冠

吳芳嫺。（資料照）

〔記者梁偉銘／ 綜合報導〕吳芳嫺與中國蔣欣玗首度搭檔，本週就在華盛頓網賽過關斬將，6：4 、7：6（7：5）爆冷扳倒第4種子日本加藤未唯／印尼蘇提亞迪（Aldila Sutjiadi），3連勝挺進冠軍戰。

這項WTA500等級北美硬地職業賽事，正在美國首都進行。吳芳嫺／蔣欣玗初登場就淘汰第2種子墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）／俄國潘諾娃（Alexandra Panova），緊接著又力退俄國人馬伯塔波娃（Anastasia Potapova）／斯基可娃（Yana Sizikova），足令兩人士氣大振。

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4強面對「日印聯軍」，吳芳嫺組合歷經開賽2度互破拉鋸，關鍵第10局她們掌握盤末機會，再度突破搶下首盤。次盤吳芳嫺組合展現韌性，聯手克服第7局發球失守劣勢，不但頂住壓力化解2個盤末點，更回破把戰線逼入搶7，最終她們從1：1連下4分拉開差距，第3個賽末點直落2關門。

25歲的吳芳嫺，即將問鼎職業生涯首座WTA500等級大賽冠軍，壓軸對手則為美國地主頭號種子穆罕默德（Asia Muhammad）／湯森（Taylor Townsend），她與搭檔期許再爆冷門順勢攻頂。

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