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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運男足》地主法國淘汰宿敵阿根廷晉4強！ 賽後爆發大場面

2024/08/03 07:54

法國與阿根廷在比賽結束後爆衝突。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運男子足球8強戰，地主法國對上阿根廷，法國靠著效力英超水晶宮的前鋒馬特塔（Jean-Philippe Mateta）在第5分鐘的頭錘破門，以1：0力退阿根廷挺進4強，不過在比賽結束後，雙方卻爆發衝突。

衝突影片請點此

馬特塔在第5分鐘接獲隊友角球，直接用頭錘破門助隊先馳得點，而地主隊就靠著這顆關鍵進球擊敗阿根廷挺進4強，接下來將要面對埃及。

不過在比賽結束後，馬特塔跟隊長拉卡傑特（Alexandre Lacazette）在慶祝時，卻注意到自己的深厚出現火爆場面，雙方球員在多個地方出現零星衝突，所幸衝突並沒有進一步升級。

在衝突過程當中，本場比賽先發上場，在途中被替換退場的中場球員米洛（Enzo Millot）吞了一張紅牌，代表他將無法在下一場比賽出陣。總教練亨利（Thierry Henry）表示：「在我過去跟對方總教練握手的時候，那瞬間我看到很多事情發生。」、「我不喜歡看到這種東西。這完全沒有必要。」

馬特塔的頭錘破門幫助法國以1：0擊敗阿根廷。（路透）

儘管本次兩隊參加奧運的球員大部分都在23歲以下，但法國與阿根廷兩國在足球場上的愛恨情仇已經醞釀許久，2022年的卡達世足賽，阿根廷在PK大戰中以4：2擊敗法國拿下冠軍，法國人民都極度渴望一場在國際場上對阿根廷的勝利，再加上阿根廷今年在美洲盃奪冠後，被發現於慶祝時高唱歧視法國人的歌曲，導致雙方在開打前的火藥味就已經十足，最終儘管法國勝利，兩隊依舊爆發衝突。

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