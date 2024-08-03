挺林郁婷獲勝靠技巧而非力量 醫師：是訓練成果不是作弊

「台灣拳后」林郁婷（紅衣）昨在女子57公斤級16強戰以5：0輕取烏茲別克女將圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），挺進8強。 （資料照）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷無端遭到媒體扯出性別議題攻擊，連知名作家JK羅琳（J.K. Rowling）也發聲質疑，昨日她在奧運首度出賽並擊敗烏茲別克選手，醫師姜冠宇在臉書發文表示，透過比賽可看到，林郁婷靠的不是力量而是技巧，且「沒有誰受傷，沒有誰面上帶彩」，強調「她」是技巧取勝的選手，是純訓練的成果，才不是某英國小說家所謂的作弊。

醫師姜冠宇昨日在賽前就表示，將於晚間全程觀賽，並表示願意相信「她」（林郁婷）不是作弊的選手，並重申「支持奧運不為偏見服務」。昨深夜11點多他也再度於臉書發文表示，透過轉播畫面看得很清楚，選手靠的是攻擊範圍打長，還有靈活反應，用靈活組拳來完勝對手，這是「技巧」。

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姜冠宇認為，該場比賽靠的並不是所謂的「力量」，沒有誰以不同層次的體格，來濫用力量，沒有誰受傷，沒有誰面上帶彩，強調「這是均等的比賽，而我們的選手透過訓練，技高一籌」、「性別唯獨只有差異在力量層次，在這場比賽是看不到的，我想有接觸MMA訓練的，就算之前不知道這位選手，大概看到這裡也能明白了」。

姜冠宇也指出，這場比賽也說明了，林郁婷不是會打傷女性的選手，並指「她」是技巧取勝的選手，是純訓練的成果，才不是某英國小說家所謂的作弊，強調「外人可以不用再扣她帽子了」。他在留言處也再次強調，這比賽完全沒有看到，「在絕對的力量面前，技巧不值一提」這樣的事。

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