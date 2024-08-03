晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

挺林郁婷獲勝靠技巧而非力量 醫師：是訓練成果不是作弊

2024/08/03 08:54

「台灣拳后」林郁婷（紅衣）昨在女子57公斤級16強戰以5：0輕取烏茲別克女將圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），挺進8強。 （資料照）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷無端遭到媒體扯出性別議題攻擊，連知名作家JK羅琳（J.K. Rowling）也發聲質疑，昨日她在奧運首度出賽並擊敗烏茲別克選手，醫師姜冠宇在臉書發文表示，透過比賽可看到，林郁婷靠的不是力量而是技巧，且「沒有誰受傷，沒有誰面上帶彩」，強調「她」是技巧取勝的選手，是純訓練的成果，才不是某英國小說家所謂的作弊。

醫師姜冠宇昨日在賽前就表示，將於晚間全程觀賽，並表示願意相信「她」（林郁婷）不是作弊的選手，並重申「支持奧運不為偏見服務」。昨深夜11點多他也再度於臉書發文表示，透過轉播畫面看得很清楚，選手靠的是攻擊範圍打長，還有靈活反應，用靈活組拳來完勝對手，這是「技巧」。

姜冠宇認為，該場比賽靠的並不是所謂的「力量」，沒有誰以不同層次的體格，來濫用力量，沒有誰受傷，沒有誰面上帶彩，強調「這是均等的比賽，而我們的選手透過訓練，技高一籌」、「性別唯獨只有差異在力量層次，在這場比賽是看不到的，我想有接觸MMA訓練的，就算之前不知道這位選手，大概看到這裡也能明白了」。

姜冠宇也指出，這場比賽也說明了，林郁婷不是會打傷女性的選手，並指「她」是技巧取勝的選手，是純訓練的成果，才不是某英國小說家所謂的作弊，強調「外人可以不用再扣她帽子了」。他在留言處也再次強調，這比賽完全沒有看到，「在絕對的力量面前，技巧不值一提」這樣的事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。