巴黎奧運》綠委李坤城籲：華視、公視應轉播每場台灣選手出賽

台灣拳擊好手吳詩儀（如圖）今天將在四強戰對決中國好手楊文祿，獲勝即可前進金牌戰。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕2024年巴黎奧運正如火如荼進行，但有民眾反映，不是每一場台灣選手的比賽都能看得到。民進黨立委李坤城呼籲，既然體育署已補助新台幣8000萬元（奧運和帕運），讓公視與華視取得奧運轉播權，接下來可與愛爾達公司協調，應轉播每一位台灣選手的比賽。

台灣本次由愛爾達電視取得總代理，並聯手中華電信、公視、華視等平台轉播。愛爾達公關部說明，若未來政府願意出資轉播奧運等大型國際運動賽會，增加台灣選手能見度，一定樂觀其成，也願意協助政府，並做好賽製播品質，服務球迷。

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對此，李坤城表示，雖然愛爾達公司獨家取得這次台灣的奧運獨家轉播權，但體育署為維護國內民眾的觀賽權益，在教育部運動發展基金支持下，以補助8000萬元給愛爾達公司取得轉播權，卻傳出只有200小時的轉播時數，難怪有許多台灣選手的比賽項目看不到。

李坤城進一步建議，既然教育部體育署以運動發展基金提供補助，讓公廣集團取得轉播權，體育署應該協調愛爾達公司，至奧運結束前接下來的賽事，每位台灣選手出賽時，都能在公視、華視同步直播，讓國人在第一時間為台灣選手加油。

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