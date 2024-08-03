奧運拳擊》當年父親不讓她打拳 阿爾及利亞爭議拳手的兒時甜照曝光

25歲的阿爾及利亞好手凱莉芙再度置身性別爭議話題的暴風圈，她兒時的可愛女娃照（右）相繼被媒體挖出。 （取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在巴黎奧運女子拳擊66公斤級16強賽出現義大利女將卡里妮46秒內就泣訴比賽不公退賽後，25歲的阿爾及利亞好手凱莉芙再度置身性別爭議話題的暴風圈，但她兒時的可愛女娃照相繼被媒體挖出，且當年她在父親反對下偷偷習拳的過往也曝光，如今這位聯合國兒童基金會國家大使的夢想是：「我想拿下金牌，讓更多父母看到自己的小孩能走多遠。」

凱莉芙和「台灣拳后」林郁婷都在去年世錦賽陷入性別檢測風波，凱莉芙在決賽前被告知檢測未過被取消資格，林郁婷則被取消銅牌，但這次國際奧會（IOC）和巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）已發出聯合聲明，不但提到她們兩人是在去年遭國際拳擊總會（IBA）武斷取消比賽資格的受害者，也強調所有參與奧運拳擊賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定。

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凱莉芙在本屆賽事晉級8強後又因性別爭議成為主角，還被扣上「男性從事女性運動」的帽子，但外媒不但翻出這位來自阿爾及利亞西部農村小姑娘的兒時可愛照片，也引用她過去受訪時講到被父親反對打拳，「我來自一個保守地區和家庭，拳擊是專屬於男性的運動。」

原本因父親反對，凱莉芙只能去踢足球，但她在村莊裡時常讓其他男生「備感威脅」，也讓她在一名老師的鼓舞下走上拳擊之路。而當時每週一次要坐車到10公里外去訓練的車票錢，她也不敢開口跟父親要，而是靠著自己去賣廢金屬、麵包，以及母親賣俗稱「北非小米」的庫斯庫斯，這樣籌來的。

儘管凱莉芙一路走來不易，但她認為現在的自己擁有很多，「我的父母都轉而支持我，現在是我的頭號粉絲。」她希望傳達給年輕人的訊息是勇敢逐夢，遇到障礙就去克服，「我特別希望能夠鼓舞那些在阿爾及利亞貧困的女生和孩童。」

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