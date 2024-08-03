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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運游泳》整個法蘭西體育場為他歡呼！法國新星再破奧運紀錄摘第4金

2024/08/03 09:25

法國地主游泳好手馬爾尚在本屆奧運表現優異。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕22歲的地主新星馬爾尚（Leon Marchand）今在巴黎奧運游泳200公尺混合式項目以1分54秒06的成績，再度打破奧運紀錄、強勢奪下個人本屆第4面金牌，就連舉行田徑比賽的法蘭西體育場都為他報以熱烈歡呼。

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在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也現身拉德芳斯體育館觀戰下，馬爾尚今游出打破奧運紀錄、史上第2快的成績收下個人本屆第4面金牌，英國史考特（Duncan Scott）1分55秒31鍍銀，中國汪順1分56秒奪銅。

值得一提的是，馬爾尚在進行決賽的過程中，在法蘭西體育場觀賞田徑比賽的地主觀眾，也都屏氣凝神隔空關注他的表現。馬爾尚確定奪金後，田徑場的觀眾也開始大聲歡呼、氣氛相當熱烈，一度影響準備登場的十項全能400公尺項目，就連廣播示意安靜，也難以嗨翻的觀眾冷靜下來。

馬爾尚本屆在400公尺混合式以打破「美國飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）2008年北京奧運的紀錄，接下來在200公尺蝶式、200公尺蛙式也都以刷新奧運紀錄之姿摘金，現又收下一面200公尺混合式金牌，繼續改寫法國在奧運游泳項目新猷。

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