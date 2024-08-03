MLB》洋基「法官」升堂！賽季第40轟出爐、比肩隊史神獸紀錄

賈吉達標賽季40轟100打點。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）本季再度展現自己在2022年敲出62轟的火燙手感，在今天對藍鳥一戰敲出本季第40轟，是一發2分砲，達標賽季「40轟、100打點」，寫下洋基史上第4人紀錄。

賈吉在今天對藍鳥一戰於1局下半面對藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman），於1出局二壘有跑者的情況下，在球數1好3壞時鎖定高斯曼失投的95英哩直球，以117.5英哩的擊球初速，打出477英呎的超大號全壘打，賽季第40轟到手，還打進賽季第100與101分打點。

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40 HR

101 RBI



It's August 2nd. Aaron Judge is UNREAL! pic.twitter.com/Pi2df4sjZg — MLB （@MLB） August 3, 2024

賈吉生涯第3度達標「40轟、100打點」壯舉，成為洋基史上第4人，加入貝比魯斯（Babe Ruth）、賈里格（Lou Gehrig）以及曼托（Mickey Mantle）等神獸行列。

由賈吉所敲出的477英呎全壘打是洋基本季最遠一轟，在本季也僅次於7月21日索勒（Jorge Soler）於7月21日在敲出的478英呎全壘打，值得一提的是索勒是在高海拔的洛磯主場所擊出。

高斯曼今天生涯第6度被賈吉砲轟，兩人在今天比賽前的對戰成績由賈吉大獲全勝，賈吉對陣高斯曼37打數有11支安打，打擊率2成97，上壘率4成47，長打率則高達7成57。賈吉生涯對藍鳥已經敲出37轟，是洋基隊史對陣藍鳥的第一名，也是賈吉生涯對陣單一球隊第二多，賈吉生涯對陣單隊最多轟則是金鶯，共敲出42轟。

不過本場比賽洋基先發史卓曼（Marcus Stroman）被前東家藍鳥狠狠教訓，僅投2.2局就狂失7分責失分，洋基4局打完以2：7大幅落後。

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