奧運田徑》被載入史冊的1萬公尺決賽！烏干達名將寫奧運紀錄摘金

烏干達長跑名將切普特格爾，在男子1萬公尺決賽，以26分43秒14創下奧運紀錄奪金。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕烏干達長跑名將切普特格爾（Joshua Cheptegei）今天在巴黎奧運男子1萬公尺決賽，以26分43秒14創下奧運紀錄，奪得生涯在該項目的首面金牌。

這場1萬公尺的競爭激烈程度可見一斑，不只切普特格爾創奧運新猷，前13名跑者都跑進27分鐘內，且都超越2008年衣索比亞貝克勒（Kenenisa Bekele）締造的奧運紀錄27分01秒17。

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切普特格爾是目前男子5000、1萬公尺的世界保持人，他在上屆東京奧運5000公尺摘金，1萬公尺鍍銀，還有3面世錦賽金牌在手，今年也在巴黎拿下獨缺的1萬公尺奧運金牌，讓生涯榮耀版圖更完整。

在拿下夢寐以求的奧運金牌後，切普特格爾也激動不已，他說：「大概16年前，我看到貝克勒在北京奪金後，我就夢想著要成為奧運冠軍，我現在實在難以用言語形容我的心情，因為我等了很久，當我在東京拿到銀牌，我很失望，我真的很想贏。」

衣索比亞好手阿雷賈威（Berihu Aregawi）以26分43秒44的成績奪得生涯首面奧運銀牌，美國費雪（Grant Fisher）成為大黑馬，26分43秒46奪得人生第一面奧運銅牌。

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