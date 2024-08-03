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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運拳擊》「沒查證新聞是我的錯」為義大利女將發聲的俄國選手道歉了

2024/08/03 10:16

盧布列夫。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕義大利選手卡里妮（Angela Carini）日前在巴黎奧運拳擊項目女子66公斤級16強，對決去年捲入性別檢測風波的阿爾及利亞選手凱莉芙（Imane Khelif），在比賽只進行46秒就哭著退賽，俄羅斯網球好手盧布列夫（Andrey Rublev）曾對此事件發表意見，不過隨即又刪掉動態，他被問及此事時坦言，自己並未詳細查證新聞、對於社群上的言論表達歉意。

盧布列夫未參加本屆奧運，目前在美國參加華盛頓公開賽，不過也在社群對於凱莉芙與卡里妮之戰在限時動態發表意見，提到「我們竟然在奧運看到一個身份認同為女性的男人在傷害女人，而沒人阻止這件事。我為義大利選手感到難過，她一定為這場比賽準備很久了。」

盧布列夫不久後就把動態刪除，但仍引起球迷討論，他在晉級華盛頓公開賽8強後，在記者會被問及此事表示，一開始會發文是因為自己極力反對「任何針對女性的暴力」，他強調，該篇文並非針對任何人，只是想表達自己堅決反對針對女性暴力的立場。

至於刪除的原因，盧布列夫也道歉認錯，「我沒有查證所有的資訊、所有的新聞，我並不想怪罪我看的那個體育網站，也不會推卸我的責任，這就是我的錯，我沒有做好查證的責任，所以我很抱歉，我要為沒有做好查證工作致歉，這也是我刪除動態的原因。」

凱莉芙與我國拳后林郁婷在去年世錦賽陷入性別檢測風波後，此次奧運又面臨相關爭議，儘管國際奧會（IOC）和巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）都已發出聲明背書，強調所有拳擊選手都符合參賽資格，外媒未經查證的報導與多位名人在未了解來龍去脈下跟著發聲，對選手無疑都是二次傷害，盧布列夫的致歉也反映社群時代媒體識讀的重要性。

凱莉芙。（資料照）

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