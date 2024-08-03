奧運游泳》外媒對中國必問禁藥問題！在傳聞名單的汪順奪牌後有話說

汪順。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕中國游泳禁藥醜聞成為今年巴黎奧運池畔的最大焦點，也成為他們甩不掉的標籤，被傳出是使用禁藥名單之一的汪順，今在男子200公尺混合式摘銅後也被外媒問到此事，但他強調中國選手是以拿「乾凈的金牌」為目標，而且從國內選拔賽結束到奧運期間，已經接受28次藥檢。

中國被爆出在東京奧運前就有23名選手禁藥檢測為陽性，儘管沒通過藥檢，但世界反禁藥組織接受他們誤食的理由，所以還是放行參賽，此消息在巴黎奧運前被爆出，也讓不少泳將大表不悅。

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日前潘展樂在男子100公尺自由式以破世界紀錄的成績摘金，引來外界質疑，而隨後張雨霏在女子200公尺蝶式奪銅、汪順在男子200公尺混合式鍍銅也都被外媒問到關於禁藥的議題。

汪順強調，中國選手堅持拿乾淨的金牌，並以風格的金牌、道德的金牌為目標，他也提到，自己從5月國內選拔賽到奧運期間共進行了28次藥檢，大約是平均一個禮拜2次。

汪順表示，自己光是在奧運前就接受了11次藥檢，這些藥檢應該都能證明他是清白的。

不過，外媒也指出，中國在本屆游泳項目中已經拿到8面獎牌，但有一半的人就跟之前爆出的醜聞有關，其中有奪牌的張雨霏、汪順都在名單內。

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