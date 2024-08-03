奧運拳擊》哭著退賽引爆性別風波！ 義大利選手向對方道歉了

義大利25歲拳擊選手卡里妮哭著退賽一幕引爆性別爭議風波，他也在冷靜後向對手道歉。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕義大利25歲拳擊選手卡里妮（Angela Carini）在本次的巴黎奧運拳擊項目女子66公斤級16強不敵被捲入性別檢測風波的阿爾及利亞選手凱莉芙（Imane Khelif），他在接受當地媒體採訪的時候，公開向對手道歉。

卡里妮在66公斤級16強預賽被凱莉芙壓制重擊，僅打46秒就哭著退賽，後續凱莉芙的性別爭議又被提起，就連義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）都出面影射凱莉妮的性別爭議，指稱是一場不公平的比賽。

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不過在冷靜過後，卡里妮接受義大利當地媒體採訪，他坦言這起風波讓他感到難過，同時也向對手凱莉芙道歉。卡里妮認為，如果國際奧會（IOC）說他能夠出賽，他會尊重這項決定。同時他也對未與凱莉芙握手感到遺憾，卡里妮坦言，他當時是氣自己的奧運之旅如此短暫，自己應該要跟對方還有其他人道歉。

凱莉芙與我國拳后林郁婷在去年世錦賽陷入性別檢測風波後，此次奧運又面臨相關爭議，儘管國際奧會（IOC）和巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）都已發出聲明背書，強調所有拳擊選手都符合參賽資格，但卻有外媒在未經查證做出錯誤報導，並使多位名人在未了解來龍去脈下跟著發聲，此舉無疑傷害在場上努力的選手。

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