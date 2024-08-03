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奧運拳擊》聲援林郁婷 品勢國手齊發聲：我們是三溫暖好友

2024/08/03 10:57

台灣28歲拳擊手林郁婷（見圖）參加巴黎奧運卻無端遭遇性別爭議，還被知名作家JK羅琳發文質疑。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣28歲拳擊手林郁婷參加巴黎奧運卻無端遭遇性別爭議，還被知名作家JK羅琳（J.K. Rowling）發文質疑，曾是跆拳道品勢國手的姜巧文昨發文聲援，強調過去在國訓中心彼此是「三溫暖好朋友」，同為品勢國手的陳以瑄也發聲證實姜巧文的說法。

曾是跆拳道品勢國手的姜巧文（見圖）昨發文聲援林郁婷，強調過去在國訓中心彼此是「三溫暖好朋友」，同為品勢國手的陳以瑄也發聲證實姜巧文的說法。（圖擷自臉書）

姜巧文過去曾是跆拳道品勢國手，因外型亮麗還曾被譽為「體壇子瑜」。她昨日在threads發文指出，2017年進入國家隊時，幾乎每天訓練完，都會到國訓中心裡面的女生三溫暖室裡放鬆身體，當時也都會在烤箱室裡碰上林郁婷，她們也因此認識，姜巧文也直言「我們是烤友！」，並跨海為林加油打氣，「沒事！就當作是對手怕妳！」

同為品勢國手的陳以瑄也在貼文下方留言聲援「真的是我們的三溫暖好友。」之後也發文分享，指2017世大運培訓開始，幾乎每天都會在中心三溫暖碰面，「之後也慢慢成為三溫暖好朋友，爾後看你慢慢的當上拳后再到奧運這至高的殿堂，加油，我們會繼續幫你加油的。」

由 @wen_0424wen 發佈
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