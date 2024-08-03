晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》生涯9年首度投滿8局！ 2屆塞揚史奈爾加碼飆出無安打比賽

2024/08/03 11:01

史奈爾投出無安打比賽。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾被揶揄是「5局塞揚」的2屆塞揚名投史奈爾（Blake Snell），在今天對陣紅人一戰，不僅生涯首度投滿8局，還直接投出一場無安打比賽，驚人表現載入史冊。

史奈爾在去年奪下國聯塞揚獎後卻在自由市場上乏人問津，開季更因為太晚與巨人簽約錯過春訓，導致上半季表現荒腔走板，明星賽前8場先發投35.2局，防禦率高達6.31，苦吞3敗沒有勝投。

不過明星賽後史奈爾找回塞揚身手，不僅連續2場先發都能投滿6局繳出優質先發，在上場對洛磯一戰更投出6局狂飆生涯最高15K的好投。

今天史奈爾更誇張，對陣紅人打線，他完投9局狂飆11K，送出3次四壞保送，沒有被打出任何一支安打，投出巨人隊史第18場無安打比賽，是自2015年6月9日的黑斯頓（Chris Heston）後巨人隊史的首場無安打比賽，也是紅人自2019年5月7日面對費爾斯（Mike Fiers）後再次被對手投出無安打比賽（皆為當季時間）。

值得一提的是，今天是史奈爾生涯9年以來第一次投滿8局，先前他最長的投球局數是7.2局，不過他在9局繼續登板投球，最終以114球完成生涯第一場的完投完封，更是生涯第一場的無安打比賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。