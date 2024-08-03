MLB》生涯9年首度投滿8局！ 2屆塞揚史奈爾加碼飆出無安打比賽

史奈爾投出無安打比賽。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾被揶揄是「5局塞揚」的2屆塞揚名投史奈爾（Blake Snell），在今天對陣紅人一戰，不僅生涯首度投滿8局，還直接投出一場無安打比賽，驚人表現載入史冊。

史奈爾在去年奪下國聯塞揚獎後卻在自由市場上乏人問津，開季更因為太晚與巨人簽約錯過春訓，導致上半季表現荒腔走板，明星賽前8場先發投35.2局，防禦率高達6.31，苦吞3敗沒有勝投。

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不過明星賽後史奈爾找回塞揚身手，不僅連續2場先發都能投滿6局繳出優質先發，在上場對洛磯一戰更投出6局狂飆生涯最高15K的好投。

今天史奈爾更誇張，對陣紅人打線，他完投9局狂飆11K，送出3次四壞保送，沒有被打出任何一支安打，投出巨人隊史第18場無安打比賽，是自2015年6月9日的黑斯頓（Chris Heston）後巨人隊史的首場無安打比賽，也是紅人自2019年5月7日面對費爾斯（Mike Fiers）後再次被對手投出無安打比賽（皆為當季時間）。

值得一提的是，今天是史奈爾生涯9年以來第一次投滿8局，先前他最長的投球局數是7.2局，不過他在9局繼續登板投球，最終以114球完成生涯第一場的完投完封，更是生涯第一場的無安打比賽。

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