中職》嘉義市中職首戰明天開打 市府投入經費改善設施

嘉義市立棒球場內野種植天然百慕達草皮。（嘉義市政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕中華職棒2024年球季一軍例行賽在嘉義市首戰，明天（4日）將由台鋼雄鷹與統一獅隊進行對戰，開賽時間為下午5點，市府編列1650萬元經費，優化棒球場環境及設施，包含內野種植天然百慕達草皮，一三壘及本壘護網更新為隱形護網、改善高空照明以及無障礙廁所等，希望能提供球迷舒適的觀賽體驗。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市是棒球原鄉，每年12月舉辦諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽吸引國內外超過250支隊伍來嘉義市比賽，市府為提升嘉義市立棒球場服務品質，2020年向教育部體育署爭取前瞻計畫1億2150萬元改善棒球場看臺與座椅更新、外野天然草皮鋪設、場地排水改善及計分板更新，還有球員重訓室、水療池等。

請繼續往下閱讀...

市府教育處長郭添財表示，今年持續進行球場多項設施優化，包含種植內野天然草皮及維護，隱形護網進行全面更新，還有高空照明、無障礙廁所及座椅扶手改善，8月4日起一連兩個月共有7場一軍賽事在嘉義市立棒球場開打，是歷年最多，歡迎民眾來棒球場欣賞精彩的球賽，與熱力四射的啦啦隊一起熱舞，為球員加油。

中華職棒今年在嘉義市舉辦多場比賽，包含7場一軍例行賽、30場二軍例行賽，回應棒球迷的需求，展現對發展嘉義市棒球運動的全力支持。

嘉義市立棒球場優化設施。（嘉義市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法