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巴黎奧運》揭林郁婷風波有幕後黑手！ 美拳協執行長提出疑問

2024/08/03 11:26

林郁婷在此次奧運無端被捲入性別風波。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本屆巴黎奧運女子拳擊項目，台灣好手林郁婷與阿爾及利亞選手凱莉芙（Imane Khelif）都被無端捲入去年源自國際拳總 （IBA）的性別風波，美媒認為，這起事件會再度被提及，就是IBA主席克雷列夫（Umar Kremlev）從中作梗。

根據華盛頓郵報報導，美國拳擊協會的執行長麥克阿提（Mike McAtee）指出，他認識這2位選手好多年，從來都沒有被檢測出睪固酮過高。而此次爭議再度被提及，麥克阿提就直言，這是IBA與國際奧會（IOC）爭執的縮影，因為主席克雷列夫的發文才會導致輿論以及外媒跟進報導。

IBA在2019年就因為多起貪腐醜聞，遭到IOC停職，去年IOC更以69票贊成票，將IBA逐出國際奧會，華盛頓郵報便引述麥卡提還有知情人士的消息透露，去年林郁婷跟凱莉芙之所以會被取消資格，就是克雷列夫所主導的。

麥卡提發出許多質疑，提到為何在去年2人只被取消資格，但卻沒有被禁賽，且為何要不是在資格賽時就提出質疑，而是到了奧運才再度提出？

林郁婷與凱莉芙在去年世錦賽的時候因為被爆出性別檢測風波，林郁婷的銅牌被撤銷，此次2人在參加奧運時，該起事件又被拿出來質疑，但巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）以及國際奧會（IOC）發出聯合聲明，強調所有參加巴黎奧運拳擊比賽的選手都符合比賽資格，性別以及年齡都以護照登載的為主。

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