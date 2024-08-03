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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運田徑》暖心！對手受傷痛苦倒地 寮國女將急奔上前關心

2024/08/03 11:21

南蘇丹好手摩里絲受傷痛苦倒地，同組的寮國對手帕阿帕伊上前關心。（資料照，路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運田徑場上昨出現暖心一幕，南蘇丹好手摩里絲（Lucia Moris）在女子100公尺資格賽衝刺到一半過程中突然受傷痛苦倒地，同組的寮國對手帕阿帕伊（Silinia Pha Aphay），在通過終點線後馬上奔回去關心她、為她尋求協助，展現運動家精神。

摩里絲與帕阿帕伊昨分別在第一、二道出發，摩里絲在剩下約30公尺時卻疑似因受傷應聲倒地、神情痛苦摸著自己的右腿，帕阿帕伊則以12秒45通過終點線，雖飆出本季最佳、但在分組僅排第6，無緣以前3名之姿晉級。

帕阿帕伊正式結束自己本屆奧運之旅後，沒有花太多時間失望，而是馬上又往回跑，關心受傷倒地的對手，為她尋求大會醫療組的協助，且一直待到摩里絲身邊，看著她被抬上擔架離開。

「我們都是運動員、都是100公尺的選手，」帕阿帕伊接受《華盛頓郵報》訪問時表示，「所有100公尺的運動員都知道受傷會有多痛苦，這是一個重要的舞台，每個人都夢想參加奧運，在這裡受傷的話，每個人都能感同身受。」

帕阿帕伊根據經驗認為摩里絲應是大腿後側拉傷，但當下自己也無能為力，「我告訴她，『痛的話就大叫吧！』我只能這樣替她分擔痛苦。」

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