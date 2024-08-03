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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運拳擊》台灣拳后林郁婷奧運晉級8強 文化大學聘為體育系助理教授

2024/08/03 11:33

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣），獲文大聘為體育系專任助理教授。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣拳后林郁婷於巴黎奧運晉級8強，母校文化大學表示，已聘林郁婷為文化大學體育系專任助理教授，期望她為學弟妹們傳授寶貴的經驗與技術，全體師生也期待她代表台灣繼續創造佳績，為國家和母校贏得更多榮譽。

林郁婷戰功彪炳，橫掃國內外賽事大獎，更在2019年世界拳擊錦標賽獲銅牌，去年杭州亞運會獲得金牌，也成為台灣在該屆亞運會中的首枚金牌。此次雖遭誣指性別方面問題，但政府及國人均力挺到底，並透過實力說明一切，昨日她在巴黎奧運女子57公斤級16強賽中表現出色，擊敗來自烏茲別克的好手，順利晉級8強。

文大表示，在此次比賽中，林郁婷展現了她的頂尖拳擊技術，無懈可擊的表現使她順利獲得8強的入場券。這是她繼2023年杭州亞運替中華隊奪得首金後，再次在國際賽事中嶄露頭角。儘管林郁婷曾因性別爭議問題受到關注，但她始終堅信能夠在拳擊場上證明自己的實力。

文大指出，林郁婷憑藉堅韌不拔和卓越技術，為台灣拳擊運動爭光，並成為年輕運動員心中的榜樣，曾獲111年體育運動精英獎「最佳女運動員獎」。林郁婷將返回母校擔任教職，為學弟妹們傳授寶貴的經驗與技術，全體師生期待她代表台灣繼續創造佳績，為國家和母校贏得更多榮譽。

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