奧運網球》痛徹心扉！史薇泰克無緣決賽哭了6小時 奪銅要獻給父親

世界球后史薇泰克未能奪金，順利收下銅牌。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界球后史薇泰克（Iga Swiatek）沒能在拿手的紅土球場實現金牌夢，最後在巴黎奧運收下一面女單銅牌，仍是波蘭史上首面網球獎牌，她賽後坦言，在4強落敗後，痛徹心扉哭了6個小時。

今年在羅蘭加洛斯完成法網3連霸的史薇泰克，在巴黎奧運被視為奪金大熱門，她也帶著志在必得的決心征戰，但4強戰爆冷敗給中國鄭欽文，讓她難過到不能自己，在鏡頭前也頻頻拭淚。

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史薇泰克重整旗鼓在銅牌戰6：2、6：1輕取斯洛伐克黑馬施米德洛娃（Anna Karolina Schmiedlova）後，她坦言，「這場奧運4強賽是我生涯最艱難的失利之一，就像是有人撕裂了我的心一樣難受。」

史薇泰克表示，那場比賽後她哭了大概6小時之久，因為真的太難受，如果不是還有機會爭奪銅牌，那她甚至可能會哭一個星期。

「比賽過程中壓力一直伴隨著我。」史薇泰克清楚上場不是為自己而戰，而是為所有人、為國家、為我的團隊而戰，她說：「但在拿下銅牌之後，我有種好像拿到大滿貫時未曾經歷過的感覺，因為夢想成真了。」她也要將這面獎牌獻給她的父親，「沒有他，我就不會打網球，他的支持對我來說是最棒的事，我很謝謝他。」

巴黎奧運女單決賽將在今晚登場，由鄭欽文對上克羅埃西亞的維基琪（Donna Vekic）。

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