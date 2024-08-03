MLB》大谷翔平開轟甩棒怒吼！ 道奇仍不敵運動家吞3連敗（影音）

Shohei Ohtani makes it a 1-run game with his 33rd home run of the year! pic.twitter.com/Gjj85ZKaam — MLB （@MLB） August 3, 2024

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇日本二刀流球星大谷翔平，在今天對運動家隊第9局突破低潮，敲出一發3分砲、賽季第33轟出爐，但球隊仍以1分差不敵運動家，苦吞3連敗。

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洛杉磯道奇隊近況不佳，當家球星大谷翔平的表現同樣不好，連續3場沒有敲安的他，今天前4打席也都沒有貢獻，甚至還錯失滿壘的打擊機會，表現相當悶，連19打席無安打也是轉隊道奇後的最長安打荒。

不過大谷翔平在9局一、二壘有跑者時，鎖定運動家代班終結者佛格森（Tyler Ferguson）的偏高93.4英哩速球，以116.3英哩擊球初速，掃出一發405英呎的大號三分砲，賽季第33轟出爐，在開轟後大谷翔平也罕見甩棒怒吼，並將比數追到1分差。

不過大谷翔平的三分砲未能幫助球隊逆轉，道奇在4、5兩個半局失掉6分種下敗因，以5：6輸給運動家，苦吞3連敗。

大谷翔平開轟後甩棒怒吼。（美聯社）

大谷翔平開轟中斷轉隊後連19打席無安打的安打荒。（今日美國）

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