網球》暴怒砸拍、對觀眾飆髒話 加拿大好手遭判失格百萬獎金飛了

沙波瓦洛夫失控砸拍被取消比賽資格，導致本站的獎金與積分都歸零。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運期間有不少網球好手選擇征戰ATP500等級的華盛頓公開賽，地主男單第2種子薛爾頓（Ben Shelton）在8強賽握有賽末點之際，因加拿大對手沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）情緒失控砸拍遭取消資格，以罕見方式晉級4強。

雙方此役靠著強勢發球兩盤都戰到決勝局，首盤薛爾頓以7：6（5）先下一城，次盤再次戰到6：6，必須在決勝局一較高下，在薛爾頓取得6：3領先、握有3個賽末點之際，沙波瓦洛夫疑似因對自己的表現感到失望，除失控砸拍，還對觀眾席的球迷飆髒話，主審馬上判了沙波瓦洛夫一次違反運動精神行為，並請裁判長入場。

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雖然沙波瓦洛夫強調是因觀眾朝自己叫囂才會回罵，告訴裁判「你可以給我警告，但不用請裁判長入場」，但主審堅持請出裁判長，最後取消沙波瓦洛夫的比賽資格，由於遭取消資格的話，在此站的獎金與積分都會歸零，也因此出現為他抱不平的聲音，認為判決過重。

沙波瓦洛夫個性鮮明，過去也有遭取消資格的例子，他在2017年台維斯盃曾因在場上暴怒將球往觀眾席打，最後不慎打中裁判的眼睛，只是今天情況的嚴重程度無法與當時相提並論，仍然遭到取消資格，引發討論。

沙波瓦洛夫被判失格後，也無法獲得晉級8強的獎金5萬3240美元（約台幣173萬），以及原有望讓他從世界排名139名來到106名的100分積分。

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