晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》暴怒砸拍、對觀眾飆髒話 加拿大好手遭判失格百萬獎金飛了

2024/08/03 12:29

沙波瓦洛夫失控砸拍被取消比賽資格，導致本站的獎金與積分都歸零。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運期間有不少網球好手選擇征戰ATP500等級的華盛頓公開賽，地主男單第2種子薛爾頓（Ben Shelton）在8強賽握有賽末點之際，因加拿大對手沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）情緒失控砸拍遭取消資格，以罕見方式晉級4強。

雙方此役靠著強勢發球兩盤都戰到決勝局，首盤薛爾頓以7：6（5）先下一城，次盤再次戰到6：6，必須在決勝局一較高下，在薛爾頓取得6：3領先、握有3個賽末點之際，沙波瓦洛夫疑似因對自己的表現感到失望，除失控砸拍，還對觀眾席的球迷飆髒話，主審馬上判了沙波瓦洛夫一次違反運動精神行為，並請裁判長入場。

雖然沙波瓦洛夫強調是因觀眾朝自己叫囂才會回罵，告訴裁判「你可以給我警告，但不用請裁判長入場」，但主審堅持請出裁判長，最後取消沙波瓦洛夫的比賽資格，由於遭取消資格的話，在此站的獎金與積分都會歸零，也因此出現為他抱不平的聲音，認為判決過重。

沙波瓦洛夫個性鮮明，過去也有遭取消資格的例子，他在2017年台維斯盃曾因在場上暴怒將球往觀眾席打，最後不慎打中裁判的眼睛，只是今天情況的嚴重程度無法與當時相提並論，仍然遭到取消資格，引發討論。

沙波瓦洛夫被判失格後，也無法獲得晉級8強的獎金5萬3240美元（約台幣173萬），以及原有望讓他從世界排名139名來到106名的100分積分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。