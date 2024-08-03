晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運射擊》悔恨的1發0分！南韓冷酷「射擊姐」25公尺手槍發生慘案

2024/08/03 12:37

金藝智。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕32歲南韓射擊好手金藝智因冷酷開槍的畫面爆紅，但昨在備受看好的巴黎奧運射擊女子25公尺手槍資格賽只以總分575分排在第27位無緣今天決賽，其中快射項目因1發錯失射擊時機而被計0分，更成為淘汰關鍵。

金藝智在女子10公尺空氣手槍摘下銀牌後，她在5月世錦賽打破世界紀錄的影片也被挖出引發熱議，以全黑裝扮搭上冷酷表情的射擊模樣，就連特斯拉創辦人馬斯克都留言讚她「適合拍動作片」。這位擁有5歲女兒的「帥媽」爆紅後，她也向南韓粉絲表示有信心在女子25公尺手槍奪金，只可惜昨資格賽就意外落馬，還有南韓媒體用「慘案」來形容。

女子25公尺手槍資格賽分成慢射、快射項目，各射30發、每發10分，總分600分，成績加總後取前8名晉級決賽。金藝智在慢射得到290分，若在快射正常發揮就可望晉級，而她射了24發10分、5發9分的狀態不俗，卻在第41次射擊因錯失3秒內需射出的時機而未計分，種下悔恨敗因。

金藝智在賽後也在社群媒體發文向粉絲說抱歉，表示自己讓大家失望了，但隨後寫下：「我打算參加4年後的洛杉磯奧運，以後會展現更加努力的模樣，不會讓大家失望。」她預計7日返抵南韓仁川機場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。