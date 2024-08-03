奧運射擊》悔恨的1發0分！南韓冷酷「射擊姐」25公尺手槍發生慘案

金藝智。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕32歲南韓射擊好手金藝智因冷酷開槍的畫面爆紅，但昨在備受看好的巴黎奧運射擊女子25公尺手槍資格賽只以總分575分排在第27位無緣今天決賽，其中快射項目因1發錯失射擊時機而被計0分，更成為淘汰關鍵。

金藝智在女子10公尺空氣手槍摘下銀牌後，她在5月世錦賽打破世界紀錄的影片也被挖出引發熱議，以全黑裝扮搭上冷酷表情的射擊模樣，就連特斯拉創辦人馬斯克都留言讚她「適合拍動作片」。這位擁有5歲女兒的「帥媽」爆紅後，她也向南韓粉絲表示有信心在女子25公尺手槍奪金，只可惜昨資格賽就意外落馬，還有南韓媒體用「慘案」來形容。

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女子25公尺手槍資格賽分成慢射、快射項目，各射30發、每發10分，總分600分，成績加總後取前8名晉級決賽。金藝智在慢射得到290分，若在快射正常發揮就可望晉級，而她射了24發10分、5發9分的狀態不俗，卻在第41次射擊因錯失3秒內需射出的時機而未計分，種下悔恨敗因。

金藝智在賽後也在社群媒體發文向粉絲說抱歉，表示自己讓大家失望了，但隨後寫下：「我打算參加4年後的洛杉磯奧運，以後會展現更加努力的模樣，不會讓大家失望。」她預計7日返抵南韓仁川機場。

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