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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運拳擊》被對手踩腳跌倒落敗 黃筱雯有感而發：英文很重要

2024/08/03 13:34

台灣拳擊選手黃筱雯（藍衣）出戰巴黎奧運拳擊女子54公斤級賽事，止步16強，賽後向裁判抗議自己是被絆倒的。（資料照，特派記者陳志曲攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣拳擊好手黃筱雯，日前在巴黎奧運女子54公斤級16強戰對頭號種子保加利亞佩特羅娃（Stanimira Petrova），因被對手踩腳後跌倒無緣取勝，今天他也在社群軟體上發文指出英文的重要。

在輸掉不久後，黃筱雯便在社群軟體IG上發文寫道：「雖然結果不是我要的 但競技運動就是如此。『接受失敗，才是真正的贏家。』」並呼籲大家不要去謾罵對手，自己也會變得更加強眾來迎接未來更多的挑戰。

在今晨黃筱雯於社群軟體Threads上張貼了自己與裁判的照片道：「這告訴我 英文很重要，需要用到的時候 連喊扣的本事都沒有，只能動作示意了 （ ･ᴗ･̥̥̥ ）」該文引起網友貼文回覆道：「懂那無力感，雖然明白拳擊運動裁判權力之大反應了可能也沒用，但當連想說的話都沒機會說出口時真的是悶悶悶哭⋯⋯筱雯辛苦了 未來繼續加油」而黃筱雯也在該回覆底下說道：「選妳正解」並在另一則留言回應：「當下只想跟裁判說 我是被踩到不是打到啦嗚嗚 但…….不會講真的是氣哭了」

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