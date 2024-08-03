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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運網球》「希望能看到他奪金」退役的穆雷感性祝福喬科維奇

2024/08/03 14:46

穆雷祝福喬科維奇。（資料照，路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕37歲塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）成為「Big4」中最晚打進奧運金牌戰的成員，他的好友、英國前球王穆雷（Andy Murray）也在退休記者會上表示，希望能看到喬帥奪金。

穆雷在2012年倫敦奧運4強力退喬帥、金牌戰擊敗費德爾（Roger Federer）封王，2016年里約奧運完成連霸，成為史上首位在網球男單項目締造衛冕的選手，而生涯坐擁24座大滿貫冠軍的喬科維奇，則在今天才終於生涯首度有機會在奧運爭金。

穆雷本屆在巴黎奧運只參加男雙，與搭檔埃文斯（Dan Evans）止步8強後，正式高掛球拍退役，他在賽後記者會上也祝福好友喬科維奇能圓夢，「奧運金牌對他而言意義非凡。」

穆雷深知祖國對於喬科維奇的意義，「當他在台維斯盃為塞爾維亞奮戰、或者參加奧運的時候，你都可以感受到他如何看重那場比賽，如果能奪金的話，對他來說就太棒了。」

第5度征戰五環殿堂終於拿到金牌戰門票，喬科維奇也在社群感性寫道：「這是我懷抱已久、為之奮鬥的夢想，一直以來我都渴望晉級奧運決賽，珍惜能夠代表國家站在全球舞台的榮耀，塞爾維亞星期日將會有一面獎牌，加油！」

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