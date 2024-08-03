王齊麟「鬼之換拍」驚艷全場 網友讚:忍者村長大也不為過

王齊麟（右）攜手李洋殺進本屆奧運金牌戰。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕2024年巴黎奧運羽球男雙項目備受關注，其中台灣男子雙打組合「麟洋配」的王齊麟和李洋表現出色，成功打進金牌戰。然而，王齊麟在比賽過程中一段令人驚嘆的「鬼之換拍」影片更瞬間成為熱議話題。

在4強賽對丹麥組合時，王齊麟的球拍突然斷線，但他迅速作出反應，走出場外換拍，僅用不到1秒的時間就回到場上繼續比賽。這段短短4秒的影片在網上瘋傳，台灣網友紛紛讚揚他的迅捷反應，並戲稱他像是在忍者村長大的。影片顯示，王齊麟在球拍斷裂的瞬間，快速將斷線的球拍丟出，並重新取回新的球拍，過程迅速不到兩秒，展現了高度的臨危不亂和專業素養。甚至有網友笑稱:「球拍到底哪來的

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除了王齊麟的光速換拍外，在比賽期間，觀眾席上印有「台灣」的毛巾因被認為不符合奧委會的規定，被現場奧運工作人員沒收，引發了一些爭議。此外，一位觀眾展示的「台灣加油」標語也被一位身穿粉紅色衣服的中國籍男子搶走，場面一度緊張。

隨著「麟洋配」成功晉級金牌戰，台灣的球迷愈發充滿期待，明天他們將面對中國隊的挑戰，爭取在奧運舞台上為台灣贏得更多的掌聲。

由 @cathya1209 發佈 在 Threads 查看

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