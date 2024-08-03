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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運柔道》法國名將里內捲土重來霸氣摘第4金 締造柔道空前霸業

2024/08/03 15:41

里內。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕揮別上屆東京奧運的失利，地主名將里內（Teddy Riner）在巴黎奧運男子柔道項目100公斤以上量級成功摘金，也是生涯第4面奧運金牌。

35歲的里內生涯擁有空前的11面世錦賽金牌、曾締造154連勝的驚人紀錄，在2012倫敦奧運、2016里約奧運締造連霸後，東京奧運意外在個人項目8強落馬，最後經過敗部復活收下銅牌。

里內在塞納河的開幕式與田徑名將佩雷克（Marie-José Pérec）共同點燃聖火台，在戰神廣場一路過關斬將，金牌戰面對南韓世界第一金民宗，在剩下16秒時成功以掃腰奪下一本勝摘金。

里內奪下在柔道個人項目的第3金，追平日本名將野村忠宏的紀錄。此外他在東京奧運混合團體項目也有1金，加上2面銅牌，生涯共6面奧運獎牌，超越日本女將谷亮子，成為柔道史上第一人。

「我來這裡就是為了奪金，這就是我的目標，」里內賽後說，「過去8年大家都跟我說，『只要你拿到第3面金牌就是創造歷史。』」對於接下來的規劃，他則表示，「我希望能參加2028年洛杉磯奧運，但我現在需要先休息，好好地看著這一面獎牌，享受與家人們在一起的時光，接著回歸訓練、為下一步做準備。」

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