奧運羽球》高手對決！安洗瑩逆轉首闖4強 山口茜連3屆8強止步

安洗瑩。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕南韓世界球后安洗瑩今日在巴黎奧運羽球女單8強，以15：21、21：17、21：8擊敗日本好手山口茜，生涯首度在五環殿堂晉級4強，續朝生涯首金之目標邁進。

安洗瑩是本屆女單第1種子，小組賽出線就保送到8強，至於世界排名第6的山口茜里約奧運、東京奧運都在8強止步，這次16強以 21：6、21：13打趴泰國選手革通（Supanida Katethong）。安洗瑩、山口茜交手23次，山口茜取得13勝10敗，近一次過招是今年全英公開賽4強小茜獲勝，終結對戰4連敗。

請繼續往下閱讀...

安洗瑩首局雖有領先，但山口茜仍先下一城，陷苦戰的世界球后安洗瑩在第二局前段連續得分，以領先之姿進入技術暫停，不過山口茜則靠著網前的偶美技追分，並追到16：17，安洗瑩則又連得2分稍微拉開，再來又靠直線殺球讓山口茜回球掛網，並把扳回一城。

安洗瑩決勝局開始就連續得分，甚至把攻擊角度越拉越大，令山口茜吃足苦頭，雖然山口茜努力抗衡，甚至用飛撲救球但還是未能過網，球后也以11：5進入技術暫停，兩人在換邊後也是頻頻展現出色防守能力，但山口茜總是無法突破安洗瑩，安洗瑩把差距一直擴大，最終也以逆轉方式收下勝利及4強門票，小安4強對手將是印尼東宗、泰國依瑟儂之間的贏家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法