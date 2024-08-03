奧運拳擊》質疑國際拳總檢測可信度 國際奧會再度發聲力挺林郁婷

林郁婷。（資料照，特派記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷和阿爾及利亞女將凱莉芙（Imane Khelif）在巴黎奧運前夕無辜被捲入性別爭議，國際奧會（IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）今天表示，她們的護照上面顯示是女性，那就是女性，並質疑國際拳總檢測的可信度。

林郁婷去年摘下世錦賽女子57公斤級銅牌，但因賽前國際拳總 （IBA）指出，性別生化指數異常遭取消。IBA主席克雷姆列夫（Umar Kremlev）指出，取消原因是因為檢測出有XY染色體，但國際拳總並未透露檢測結果，也沒有公布是進行了何種類型的檢測。林郁婷返國後再度檢測，結果符合國際參賽規定，另外，過去接受運動禁藥檢測也沒有任何疑慮。

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此次林郁婷與阿爾及利亞選手凱莉芙參加巴黎奧運，此次爭議再度被提及，引發軒然大波。國際奧會（IOC）發言人亞當斯今天對此表示，兩位拳手之前的檢測問題，不是跨性別的問題，媒體是有一些錯誤的報導，她們已經用女性身分出賽多年。

對於國際拳總的檢測結果，亞當斯認為，睪酮濃度檢測並非完美，因為女性體內也有睪酮，國際奧會絕對不會進行這樣的檢測，這樣非常糟糕。

國際奧委會發言人亞當斯再度重申，凱莉芙出生時是女性、登記時是女性、生活時是女性、打拳時是女性、護照也是女性，這並非是變性個案，事實並非如此，大家在這一點都有共識，從科學角度來看，這並非是男人和女人打架。

亞當斯被問及林郁婷和凱莉芙是女性嗎？亞當斯表示，「是的，根據參賽資格、根據她們的護照、根據她們的參賽歷史。」

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