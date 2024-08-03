巴黎奧運》日本高球獎金最多 這3項奪金協會獎金竟是0元

日本高球好手松山英樹。（路透）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕各國針對巴黎奧運獎牌得主頒發出的獎金都不同，在日本，日本奧委會統一給金牌500萬日圓（約111萬台幣）、銀牌200萬日圓（約44萬）、銅牌100萬日圓（約22萬），除了這筆獎金之外，有些專項協會或聯盟也會再發獎金，只是部分協會因財務問題，就算有選手拿金牌獎金也是0元。

根據《日本電視台》調查，日本專項聯盟和協會之中，獎金最優渥的是高爾夫，針對奪金選手，協會會發出2000萬日圓（約444萬台幣），另外銀牌1000萬日圓、銅牌600萬日圓：第2高則是桌球和羽球，協會給金牌得主1000萬日圓（約222萬台幣）、銀牌500萬日圓、銅牌300萬日圓。

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至於日本田徑部分，前次東京奧運雖然規劃給金牌2000萬日圓，因疫情過後的財政惡化，今年大幅砍至金牌300萬日圓。

然而也有發不出獎金的協會，像是日本拿手項目「柔道」，以及游泳，就算奪金也沒獎金。此外，達成2連霸的滑板好手堀米雄斗，從協會拿到的獎金也是0元，該協會指出，「因為沒有預算，無法規劃獎金。」

不過日本選手除了日本奧委會和協會獎金之外，部分選手所屬的企業也會針對獎牌得主頒發獎金，無法相提並論，只是各專項協會和聯盟的財務狀況不同，讓不同項目選手的獎金也大不相同。

堀米雄斗。（資料照，美聯社）

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