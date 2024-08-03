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奧運》「南韓射箭為什麼這麼強？」險勝台灣的混雙金牌為外媒解惑

2024/08/03 17:03

金優鎮。（資料照，美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕南韓是射箭項目強權，此次在女團締造10連霸偉業，男團也連3屆奪金，每4年一次的奧運，媒體都會相當好奇南韓射箭強盛的原因，名將金優鎮在混雙項目奪金後，也在記者會分享看法。

金優鎮／林是見在混雙項目16強遭遇我國雷千瑩／戴宇軒，台灣組合此役在0：4落後下靠著第4局超神的40分滿分後來居上，雖然在加射階段以19：20，1分差敗下陣來，已經讓尋求衛冕的南韓隊嚇出一身冷汗。

金優鎮／林是見隨後一路過關斬將，在金牌戰以6：0完封德國隊，收下南韓本屆射箭第3金，若接下來男女個人賽都能陸續奪冠，將是該國史上首度完成單屆5金霸業。

《韓聯社》報導，賽後記者會上有日本媒體問及南韓射箭如此厲害的原因，32歲的三朝元老金優鎮表示，「韓國國內的射箭體系相當完善，從國小、高中到企業隊，選手可以在這項運動中不斷前進，因為韓國射箭協會很公正，所有選手都在一樣的位置上競爭。」

金優鎮也提到，射箭協會會長、同時也是現代汽車集團會長的鄭義宣，非常關注這項運動，總是在思考維持世界第一的同時又可以如何進步，是南韓射箭能持續強盛的原因。

美國五朝元老埃利森（Brady Ellison）在混雙項目奪下銅牌，生涯累積2銀2銅，他指出，南韓選手從小就開始接受訓練，很多選手都已經練了將近15年，也有很多人是以此維生，「我是美國唯一一位靠射箭吃飯的人，南韓與美國在訓練系統方面從根本上就不同，這是我認為南韓可以表現更佳的原因。」

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