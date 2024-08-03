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巴黎前線》左手受傷吞止痛藥苦撐 雷千瑩16強止步感到遺憾

2024/08/03 17:12

台灣射箭選手雷千瑩出戰巴黎奧運射箭女子個人16強淘汰賽，敗給韓國選手止步16強。（記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣射箭名將雷千瑩今天在巴黎奧運女子16強不敵南韓全勳英，無緣8強，沒能更上一層樓，她坦言很遺憾，隨後在被追問是否繼續下屆洛杉磯奧運時，她才鬆口透露，這次奧運前左手肘受傷，都吞止痛藥上陣，雖然想續戰，但身體不一定能負荷，她還得回去思考看看。

34歲的射箭老將雷千瑩今年巴黎奧運在女團、混雙和個人賽3線出擊，她在混雙和戴宇軒攜手出擊，強碰南韓激戰到最後一局才落敗，今天的16強個人賽也是到最後關頭才分出勝負。

提到最後射出7分箭，雷千瑩表示，當時看完南韓選手最後一箭的落點再進行修正，只是最後還是偏得比較多。連續兩屆奧運都在16強止步，雷千瑩坦言，有一點遺憾，該把握住的沒有把握住。

已經是射箭隊裡的資深選手，雷千瑩不免被問到未來計畫跟退休話題，這時她才透露，其實5月底的射箭世界盃時左手肘已出現韌帶、肌腱傷勢，但因當時還在拚奧運資格，她在6月的土耳其安塔利亞奧運資格賽時得吞止痛藥上陣。

由於奧運前必須維持訓練，沒有時間好好養傷，這次奧運等於是帶傷出擊，每次出賽都得服用止痛藥，這才讓雷千瑩意識到，即便自己意志力夠堅強，沒讓外界發現她的傷勢，但身體不一定能負荷。

提早在16強止步，雷千瑩幽默笑說：「今天應該是最後一天吃止痛藥了，可惜沒能吃到最後一刻。」不過，雷千瑩認為，這次奧運仍有不少收穫，「雖然最後一場射得沒那麼清楚，但其實我覺得最大的收穫是，我很有信心的去執行每一支箭。之前可能會覺得背負的壓力很重，所以射起來感覺沒那麼舒爽，但這次我是覺得很開心。」

台灣射箭選手雷千瑩出戰巴黎奧運射箭女子個人16強淘汰賽，敗給韓國選手止步16強。（記者陳志曲攝）

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