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奧運羽球》「最美女雙」無緣爭金哭成淚人兒 志田千陽：銅牌賽當復仇戰打

2024/08/03 17:58

志田千陽。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未在巴黎奧運羽球女雙4強戰，以16：21、19：21不敵中國組合劉聖書／譚寧，無緣爭金，今天晚上9點將力拚銅牌。

志田千陽／松山奈未在上屆東京奧運未能取得參賽資格，本屆則以第4種子登上奧運殿堂，小組賽先拿下2連勝，第3戰以22：24、24：26的些微差距不敵南韓組合金昭映／孔熙容，以分組第2晉級8強。

志田千陽／松山奈未在8強戰以以21：7、21：12直落二的成績，輕鬆解決丹麥組合蒂格森（Sara Thygesen）／弗勒爾戈德（Maiken Fruergaard），闖進4強，可惜最後惜敗中國組合劉聖書／譚寧，金牌夢碎。

志田千陽／松山奈未無緣爭金後哭成淚人兒，志田千陽賽後受訪坦言，整場比賽都被對手牽著走，對方的發球表現的很好，反觀她們打得太著急了。

志田千陽／松山奈未仍有力拚獎牌的機會，今天晚間9點的銅牌戰將對上馬來西亞組合陳康樂／蒂娜。志田千陽說道：「希望我們不要因為想要拿獎牌而想太多，把明天比賽當復仇戰來打。」松山奈未表示，明天會全力以赴，希望能帶著笑容結束比賽。

志田千陽／松山奈未。（資料照，路透）

志田千陽。（資料照，路透）

志田千陽。（資料照，路透）

松山奈未。（資料照，路透）

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