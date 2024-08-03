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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運體操》丈夫戴她的金牌遭罵翻 「體操天后」拜爾絲怒嗆：你們真可悲

2024/08/03 20:24

拜爾絲。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國「體操天后」拜爾絲（Simone Biles）日前勇奪生涯在五環殿堂第9面獎牌，更是個人生涯第2面奧運全能金牌。而她的丈夫歐文斯（Jonathan Owens）也在Instagram上曬出自己戴上拜爾絲金牌的照片，卻遭到網友抨擊，如今拜爾絲也正面回應。

拜爾絲在巴黎奧運女子競技體操全能決賽，以59.131分技壓群雌摘金，成為超過半世紀後史上第3位在奧運女子全能項目摘下兩金的選手。而她的丈夫歐文斯跟著她來到巴黎，並親眼見證歷史，也發文慶祝這個特別時刻。

然而歐文斯脖子上掛著的奧運女子全能項目，摘下兩金的金牌，卻引來許多美國網友抨擊，認為他搶盡了拜爾絲的風采，「你沒理由戴那面金牌」、「那不是你的金牌，兄弟」，甚至還有網友在TikTok上叫歐文斯把獎牌拿下來。

而拜爾絲顯然已經受夠網友對於丈夫的謾罵，她直接在TikTok上回應，「瘋狂的事實是，我把我的獎牌掛在我所有家人身上拍照留念，所以不要隨意亂下結論。你們真的他X的有夠可悲，拜託不要來煩我們！」

拜爾絲的丈夫歐文斯是位NFL球員，司職安全衛，上季效力綠灣包裝工，休季與芝加哥熊簽約。目前NFL正進入季前訓練營階段，多數球員不會無故缺席，不過熊隊為了讓歐文斯能夠陪伴拜爾絲，特地准許他請假飛往巴黎。

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Jonathan Owens

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