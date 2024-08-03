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奧運拳擊》點出林郁婷優勢！東奧金牌再度聲援：請將她當拳擊手看待

2024/08/03 18:24

林郁婷（紅衣）。（資料照，特派記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣拳后林郁婷在奧運前夕無辜被捲入性別爭議，昨天日本好手入江聖奈就在X上發文，坦言為林郁婷感到難過。今天入江聖奈再度發聲，呼籲外界將林郁婷當成一名真正的拳擊手看待。

林郁婷在2020年東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽，女子57公斤級金牌戰以壓倒性5：0擊敗日本入江聖奈摘金，不過進入東奧正賽後，林郁婷止步16強，無緣再戰入江聖奈，最終由入江聖奈奪下東奧金牌。

昨天入江聖奈就發文表示，「作為了解林選手那瘋狂訓練量的人，我感到有些難過。」、「在沒有專家意見的情況下，發表『男人在打女人！』這樣的言論，會傷害選手的尊嚴，我不喜歡這樣的言論。」

入江聖奈今再度在X上發文聲援林郁婷，「海外和日本都有比我高的選手，關於她比較高讓對手在比賽中不利，但同量級也有很多身高相近的選手，希望大家不要認為她只是靠力量取勝，而是將她以一位真正的拳擊手來看待。

此外，入江聖奈也點出林郁婷的優勢，「可能很煩，但我再說最後一件事，作為和林郁婷交手過3次、打過2次正式比賽的人，她的優勢在於她很高（比我高10公分）、能在我進攻時使用上鉤拳、左右拳切換速度，以及她獲勝的本能。」

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