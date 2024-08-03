奧運》梁智仁25公尺手槍奪金 南韓射擊隊3金2銀追平隊史最佳

南韓21歲女將梁智仁今天在巴黎奧運女子25公尺手槍決賽奪下金牌。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓21歲女將梁智仁今天在巴黎奧運女子25公尺手槍決賽，驚險擊敗地主名將葉德熱耶夫斯基（Camille Jedrzejewski），勇奪生涯奧運首金，這也是南韓射擊代表隊在本屆獲得的第3面金牌。

女子25公尺手槍資格賽分成慢射、快射項目，各射30發、每發10分，總分600分，成績加總後取前8名晉級決賽。梁智仁曾在2023年杭州亞運奪下女子25公尺手槍銅牌，梁智仁在本屆巴黎奧運女子25公尺資格賽慢射拿下291分，快射則是295分，以總分586分排名第6晉級決賽。

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梁智仁在決賽發揮神射本色，打完50發拿下37分，與法國名將葉德熱耶夫斯基並列第一，兩人進入延長賽加射5發，梁智仁最後以4：1勝出，勇奪南韓第8金，她也成為自2012年倫敦奧運金將美之後，首位在該項目奪金的南韓選手。

南韓在本屆奧運射擊項目至今獲得3金2銀、5面獎牌，追平2012年倫敦奧運的最佳紀錄。

南韓21歲女將梁智仁今天在巴黎奧運女子25公尺手槍決賽奪下金牌。（法新社）

南韓21歲女將梁智仁今天在巴黎奧運女子25公尺手槍決賽奪下金牌。（路透）

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