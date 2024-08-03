MLB》道奇烏干達捕手怪力驚人 台非混血柯敬賢大感驚艷

張育成（左）與柯敬賢（右）。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕17歲的台非混血好手柯敬賢今年從平鎮高中畢業，以75萬美元簽約總額加盟道奇，今天現身大巨蛋與張育成首度相見歡，他解釋，「之前透過家扶中心牽線，再透過臉書問學長問題，得到有幫助的解答，今天第一次和學長見面，特地來謝謝他，但我現在好緊張！」

第1次踏進大巨蛋，柯敬賢直呼，「哇，真的很棒！」他透露，之前先到道奇在多明尼加的棒球學校訓練，前一陣子回國，今天晚上11點將再搭機赴多明尼加，預計20日返台投入U18亞青賽國家隊集訓。

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柯敬賢說，道奇在多明尼加設棒球學校，球員多半來自中南美洲，他們家境不好，簽約金也不多，16歲來到美國已無退路，如果沒有好表現，約19歲就會被淘汰，所以他們都非常拚，「我的小聯盟賽季明年才開始，球團送我到這裡先適應投手球速和比賽強度，像我這次回多明尼加就要開始打比賽。」

除了中南美洲球員佔大宗，柯敬賢透露，還有兩名特別的球員，一人是德國籍投手，另一人則是烏干達籍捕手，「我覺得超特別，一開始我還以為他來自中南美洲，後來才知道是烏干達人。」

柯敬賢笑說，烏干達捕手自我介紹叫做「阿蘭」，所以他都「阿蘭、阿蘭」這樣叫，阿蘭大概17、8歲，打擊力量非常大，令人驚艷，身材也滿好的，兩人透過簡單英語溝通，還滿有趣的。

柯敬賢口中的阿蘭，其實就是今年1月道奇簽下18歲烏干達捕手阿喬蒂（Allan Ajoti），2017年開始打棒球，他的哥哥和弟弟都是足球員；道奇體系現有4名烏干達人，除了阿喬蒂外，還有2位球員塞倫庫馬（Ben Serunkuma）、馬雷（Umar Male），及教練穆萬古茲（Joshua Kizito Muwanguzi）。

柯敬賢。（記者羅志朋攝）

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