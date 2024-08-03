奧運羽球》衛冕真難！上屆金牌中國陳雨菲不敵何冰嬌8強出局

何冰嬌。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕尋求奧運女單衛冕的世界排名第2中國名將陳雨菲，今日在巴黎奧運女單8強戰陷入苦戰，最終就以16：21、17：21栽在隊友何冰嬌拍下，不僅無緣對戰5連勝，更直接倒在8強，尋求連霸提前夢碎。

世界排名第9的何冰嬌在生涯前4次和陳雨菲交手都是贏家，只是陳雨菲很快就急起直追，加上去年4次交手全勝，陳雨菲對戰握有8勝7敗的小幅優勢。

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上屆拿下第4名的何冰嬌當然希望能爭到一塊奧運獎牌，今天在第一局就讓上屆金牌陳雨菲陷入苦戰，雖然陳雨菲努力追趕仍功虧一簣，何冰嬌先聲奪人。

陳雨菲第二局捲土重來，帶著11：7領先進入技術暫停，只是何冰嬌暫停後積極搶攻，追到12：12平手，但再來竟然發生發球失誤，陳雨菲也來到15：13領先，但陳雨菲因網前兩度掛網、底線回球出界，何冰嬌也回敬7：1攻勢變成20：16超前，最後也成功直落二打敗隊友，並粉碎陳雨菲爭取連霸的美夢。

奧運女單史上只有2004、2008年的張寧完成衛冕，如今陳雨菲也無緣成為第2人，至於何冰嬌連兩屆打進4強，屆時將對決西班牙「吼叫天后」瑪琳（Carolina Marin），只是她對戰瑪琳以2勝7負居下風。

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