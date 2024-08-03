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奧運羽球》依瑟儂無緣4強坦言想太多輸給自己 是否再戰洛杉磯有考量

2024/08/03 21:12

依瑟儂。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）今天在巴黎奧運女單8強賽不敵印尼一姊東宗（Gregoria Mariska Tunjung），無緣4強。依瑟儂賽後坦言自己輸給自己，同時也回應是否參加洛杉磯奧運的問題。

依瑟儂坦言，過去一整年沒有參加許多激烈的賽事，尤其是和處與良好狀態的選手對戰。她也談到，今天的對手東宗與許多頂尖選手交鋒，本身又是世界排名前8（第8名）的選手，在關鍵時刻能把握機會，準備充分。

「比賽最後階段更像是心理戰，」依瑟儂說道，「一旦失去信心就會影響表現。我試著改變戰術，但對手越打越好，讓我無法施展，當我無法有效做出反擊，對手的信心也逐漸增強。」

依瑟儂表示，她體力沒問題，但自己思考過多，身體反應就變慢。「對手沒給我任何機會，她的回擊角度讓我無法發揮，我沒辦法應對她的攻勢，這讓她打得更加得心應手。」她指出，第一局被逆轉造成她心理的影響，但她沒有放棄。

被問及是否會參加2028年洛杉磯奧運，依瑟儂表示，「我還沒考慮那麼遠，需要每年觀察自己的身體狀況是否能應付。這次我有大好機會，但對手在心理層面表現更好，我必須承認自己表現不如預期，只能被動應對對手攻勢。至於下屆奧運，如果身體允許，我會繼續努力，但目前無法給出確定答案。」

「目前我不想給自己太大壓力，我可能會休息一段時間，再與教練商量未來規劃。教練應該不會對我太苛刻，因為他有看見我努力的訓練。」依瑟儂回答道。

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