奧運田徑》預賽上了寶貴的一課 萊爾斯低估對手「不再隱藏實力」

美國飛人萊爾斯。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運男子100公尺預賽今天登場，美國兩名好手貝德納雷克（Kenny Bednarek）和克利（Fred Kerley）都跑出預賽最速的9秒97，奪金大熱門萊爾斯（Noah Lyles）則是以10秒04拿下分組第二晉級。

萊爾斯在去年世錦賽包辦男子100公尺、200公尺金牌，被視為本屆巴黎奧運的奪金熱門，而他在美國奧運選拔賽也展現志在必得的決心，在開跑前還拿出遊戲王卡牌，而他不是只用花招博取焦點，而是用實力成功搶下前進的男子100公尺巴黎奧運門票。

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奧運男子100公尺預賽共分為8個小組進行分別競技，每組前3名以及全部組別中其餘成績最好的3位晉級複賽。萊爾斯在巴黎奧運男子100公尺預賽在第3組出發，雖然起跑較慢，但後半段飆速，跑出10秒04拿下分組第二晉級，僅次於英國22歲好手亨徹利夫（Louie Hinchliffe）的9秒98。

隊友貝德納雷克和克利都跑出預賽最速的9秒97，以分組第一晉級，尋求衛冕的義大利最速男雅各（Lamont Marcell Jacobs）和飆出本季最速9秒77的牙買加飛毛腿湯普森（Kishane Thompson）也都順利過關。

「這些人都說他們是來玩的，」萊爾斯表示，他在預賽被上了寶貴的一課，完全低估奧運的力量，當在起跑線上，他們要麼全力以赴，或是一無所有，但自己不會再隱藏自己的實力，「我已經準備好了！」

萊爾斯坦言有點低估競爭對手，「我預賽沒有全力跑，但這些對手都用成績向我證明他們已經準備好要來奪金了，我保證不會再發生這樣的事情。」

萊爾斯認為去年世錦賽的壓力比本屆巴黎奧運還來得大，因為自己必須證明自己是最快的，而且他是Netflix紀錄片的明星跑者之一，雖然不知道今年能否奪下金牌，但跑就對了。

美國飛人萊爾斯（左一）。（路透）

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